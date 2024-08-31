Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 950,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 8840 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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