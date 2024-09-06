Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 860,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6800 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (6)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (14)
  • Heritage (4)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (11)
  • Katz (1)
  • Künker (27)
  • Lanz München (1)
  • Möller (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
  • Александр (1)
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1929 E "Дуб" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1929 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхсмарок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск