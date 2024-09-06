Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 860,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6800 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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