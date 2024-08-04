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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года D "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года D "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года D "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,020,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21589 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • WAG (11)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Naumann - November 5, 2023
Продавец Naumann
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Дуб" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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