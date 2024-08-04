Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года D "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,020,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21589 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Naumann
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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