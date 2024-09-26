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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

4 рейхспфеннига 1932 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,094,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 4 рейхспфеннига
  • Год 1932
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 62335 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 10 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • VL Nummus (6)
  • WAG (1)
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе Tauler & Fau - March 1, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе VL Nummus - October 30, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 30 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе VL Nummus - July 24, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 24 июля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 J на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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