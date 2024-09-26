Германия Период: 1871-2001 1871-2001
4 рейхспфеннига 1932 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 4,9 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,094,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 4 рейхспфеннига
- Год 1932
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 62335 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 10 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Künker (1)
- Numisbalt (4)
- Tauler & Fau (1)
- VL Nummus (6)
- WAG (1)
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск