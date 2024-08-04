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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

4 рейхспфеннига 1932 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,022,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 4 рейхспфеннига
  • Год 1932
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU58 NNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 F на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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