Германия Период: 1871-2001 1871-2001
4 рейхспфеннига 1932 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 4,9 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,022,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 4 рейхспфеннига
- Год 1932
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU58 NNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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