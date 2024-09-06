Германия Период: 1871-2001 1871-2001
4 рейхспфеннига 1932 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 4,9 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,729,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 4 рейхспфеннига
- Год 1932
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2402 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Höhn (2)
- Künker (2)
- Numis.be (1)
- Rare Coins (1)
- Tauler & Fau (1)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск