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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

4 рейхспфеннига 1932 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,729,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 4 рейхспфеннига
  • Год 1932
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2402 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Aurea - October 9, 2018
Продавец Aurea
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 220 CZK
Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Heritage - April 5, 2011
Германия 4 рейхспфеннига 1932 E на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность PF62 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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