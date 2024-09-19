Германия Период: 1871-2001 1871-2001
4 рейхспфеннига 1932 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 4,9 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,055,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 4 рейхспфеннига
- Год 1932
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 97383 проданному на аукционе Heritage Auctions за 320 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?
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