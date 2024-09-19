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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

4 рейхспфеннига 1932 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,055,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 4 рейхспфеннига
  • Год 1932
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 97383 проданному на аукционе Heritage Auctions за 320 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Frühwald - July 8, 2017
Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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