Германия Период: 1871-2001 1871-2001
4 рейхспфеннига 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 4,9 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,101,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 4 рейхспфеннига
- Год 1932
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2401 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Grün (1)
- HIRSCH (1)
- InAsta (3)
- Katz (9)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Numisbalt (5)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (1)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (2)
- Денга1700 (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец InAsta
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск