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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

4 рейхспфеннига 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 4 рейхспфеннига 1932 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,101,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 4 рейхспфеннига
  • Год 1932
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 рейхспфеннига 1932 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2401 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 81 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе InAsta - March 1, 2022
Продавец InAsta
Дата 1 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе InAsta - April 27, 2021
Продавец InAsta
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Германия 4 рейхспфеннига 1932 A на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 рейхспфеннига 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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