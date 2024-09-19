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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1925 года D "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1925 года D "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1925 года D "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,558,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1925 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Aste - April 5, 2024
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Aste - April 5, 2024
Продавец Aste
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе Dorotheum - November 17, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе Aste - September 19, 2023
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе Aste - May 7, 2023
Продавец Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1925 D на аукционе Nomisma Aste - June 9, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Nomisma Aste - June 9, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Aste - September 19, 2024
Германия 3 марки 1925 D на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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