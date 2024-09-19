Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1925 года D "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,558,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1925
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1925 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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