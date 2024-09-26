Германия Период: 1871-2001 1871-2001
200 марок 1923 года. Смещение штемпеля (Германия, Bеймарская республика)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Алюминий
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 200 марок
- Год 1923
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.
Сохранность
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- Frühwald (6)
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- WDA - MiM (3)
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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