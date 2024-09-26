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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

200 марок 1923 года. Смещение штемпеля (Германия, Bеймарская республика)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 200 марок 1923 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 200 марок 1923 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Алюминий

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 200 марок
  • Год 1923
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (6)
  • Gärtner (1)
  • Möller (1)
  • WDA - MiM (3)
Германия 200 марок 1923 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Германия 200 марок 1923 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Германия 200 марок 1923 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Германия 200 марок 1923 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Германия 200 марок 1923 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Германия 200 марок 1923 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 200 марок 1923 на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 200 марок 1923 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 200 марок 1923 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 200 марок 1923 на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 200 марок 1923 на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 200 марок 1923 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 200 марок 1923 на аукционе Frühwald - February 25, 2013
Продавец Frühwald
Дата 25 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 200 марок 1923 на аукционе Frühwald - February 4, 2012
Продавец Frühwald
Дата 4 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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