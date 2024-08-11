Германия Период: 1871-2001 1871-2001
200 марок 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,00 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,258,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 200 марок
- Год 1923
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3510 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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