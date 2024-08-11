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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

200 марок 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 200 марок 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 200 марок 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,00 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,258,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 200 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3510 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 200 марок 1923 J на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 122 EUR
Германия 200 марок 1923 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 200 марок 1923 J на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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