Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

200 марок 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 200 марок 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 200 марок 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,00 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,923,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 200 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Hess Divo за 480 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Lugdunum (1)
  • Russiancoin (4)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (5)
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Германия 200 марок 1923 G на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 29, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 200 марок 1923 G на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 200 марок 1923 G на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 200 марок 1923 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1923 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 200 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск