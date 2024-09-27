Германия Период: 1871-2001 1871-2001
200 марок 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,00 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,923,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 200 марок
- Год 1923
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Hess Divo за 480 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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