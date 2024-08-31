Германия Период: 1871-2001 1871-2001
200 марок 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,00 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,090,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 200 марок
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6301 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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