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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

200 марок 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 200 марок 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 200 марок 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,00 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,090,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 200 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6301 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (1)
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 F на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 200 марок 1923 F на аукционе Artemide Aste - September 4, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS63 CCG
Цена
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Artemide Aste - March 28, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 200 марок 1923 F на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Artemide Aste - February 29, 2020
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Artemide Aste - February 29, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 200 марок 1923 F на аукционе Heritage - January 17, 2010
Германия 200 марок 1923 F на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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