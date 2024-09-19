Германия Период: 1871-2001 1871-2001
200 марок 1923 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,00 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,250,000
- Тираж PROOF 4,095
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 200 марок
- Год 1923
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2364 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Negrini
Дата 21 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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