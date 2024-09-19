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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

200 марок 1923 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 200 марок 1923 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 200 марок 1923 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,00 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,250,000
  • Тираж PROOF 4,095

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 200 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2364 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Stack's - October 20, 2023
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Stack's - October 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 200 марок 1923 E на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Negrini - June 21, 2020
Продавец Negrini
Дата 21 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 E на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 200 марок 1923 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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