Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1932 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 137,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1932
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1932 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1810 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2700 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF63 ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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