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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1932 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1932 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1932 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 137,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1932
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1932 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1810 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2700 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF63 ANACS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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