Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1932 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,806,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1932
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1932 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4264 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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