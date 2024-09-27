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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1932 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1932 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1932 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,806,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1932
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1932 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4264 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (4)
  • WAG (4)
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 30, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Heritage - September 12, 2010
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 F на аукционе Heritage - September 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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