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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1932 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1932 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,528,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1932
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1932 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5178 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Heritage - August 16, 2018
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Heritage - August 16, 2018
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1932 A на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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