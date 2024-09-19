Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,528,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1932
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1932 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5178 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (2)
- Grün (3)
- Heritage (1)
- Künker (4)
- Numisbalt (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 рейхспфеннигов 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск