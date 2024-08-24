Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1931
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1931 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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