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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1931 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Frühwald - September 16, 2023
Продавец Frühwald
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе cgb.fr - January 25, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Bertolami - December 5, 2021
Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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