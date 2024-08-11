Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,482,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1931
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1931 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Möller (2)
- Russiancoin (5)
- Varesi (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск