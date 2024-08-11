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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,482,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1931 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 F на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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