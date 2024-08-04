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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 664,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1931 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе London Coins - December 6, 2014
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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