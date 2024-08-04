Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 664,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1931
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1931 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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