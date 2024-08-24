Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1931 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1931 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,661,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1931 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Stephen Album (2)
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Heritage - October 11, 2009
Германия 10 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1931 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 10 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск