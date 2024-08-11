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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1930 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,637,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1930 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (8)
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 CHF
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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