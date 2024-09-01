Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1930 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,006,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1930
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1930 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 180 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
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