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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1930 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,090,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1930 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1632 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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