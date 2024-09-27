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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1930 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,148,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1930 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 22 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rhenumis (1)
  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 D на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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