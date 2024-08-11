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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1930 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1930 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,540,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1930 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5468 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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