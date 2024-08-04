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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1929 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,086,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1929 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1165 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 J на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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