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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1929 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,729,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1929 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61185 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 7 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 G на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 G на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 G на аукционе Heritage - February 7, 2012
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 G на аукционе Heritage - February 7, 2012
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 G на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 G на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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