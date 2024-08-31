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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1929 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,740,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1929 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4260 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 490 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 F на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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