Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1929 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,049,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1929 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1638 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Karamitsos (2)
  • Katz (1)
  • Stare Monety (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе Karamitsos - March 7, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 7 марта 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1929 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 10 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск