Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1929 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,712,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1929
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1929 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4101 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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