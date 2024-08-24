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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1929 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1929 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,712,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1929 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4101 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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