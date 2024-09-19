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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1925 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,755,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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