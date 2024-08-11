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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1925 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,360,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2410 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Heritage - December 24, 2014
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Heritage - December 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 декабря 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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