Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,516,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Где продать?
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