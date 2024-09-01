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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,516,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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