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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,700,000
  • Тираж PROOF 61

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 70871 проданному на аукционе Stack's Bowers за 300 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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