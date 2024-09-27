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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1925 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,853,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2435 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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