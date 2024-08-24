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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 102,319,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2408 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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