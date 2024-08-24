Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 102,319,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2408 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
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Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
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Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
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Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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