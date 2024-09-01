Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1929 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1929 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1929 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1929
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1929 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (2)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Künker (16)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Reinhard Fischer - January 15, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Felzmann - June 25, 2014
Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рентенпфенниг 1929 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1929 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 1 рентенпфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск