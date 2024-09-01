Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1929 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1929
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1929 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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