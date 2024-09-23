Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7271 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1736 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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