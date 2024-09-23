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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7271 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
2083 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1736 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1925 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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