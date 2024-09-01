Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,470,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1923
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7732 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Где продать?
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