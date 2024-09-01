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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,470,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1923
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7732 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1923 J на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1923 J на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1923 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 J на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1923 J на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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