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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,004,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1923
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Schulman b.v. за 70 EUR. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • La Galerie Numismatique (4)
  • Schulman (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1923 G на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1923 G на аукционе La Galerie Numismatique - September 9, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1923 G на аукционе La Galerie Numismatique - June 17, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 17 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1923 G на аукционе La Galerie Numismatique - April 29, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 29 апреля 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1923 G на аукционе La Galerie Numismatique - February 26, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 26 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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