Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Schulman b.v. за 70 EUR. Торги состоялись 28 марта 2024.
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Где продать?
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