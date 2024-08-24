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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 160,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4232 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1923 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1923 F на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Германия 1 рентенпфенниг 1923 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 F на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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