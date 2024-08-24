Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 160,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4232 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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- Grün (2)
- Katz (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Где продать?
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