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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1923 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5717 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 650 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1923 E на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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