Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1923 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,200,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1923
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5717 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 650 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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