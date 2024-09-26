Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,314,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1923
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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