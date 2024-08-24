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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,629,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2690 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
Германия 1 рентенпфенниг 1923 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1923 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1923 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1923 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR

Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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