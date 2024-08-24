Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,629,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2690 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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