Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,096,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1932
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1932 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4250 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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