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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1932 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1932 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,096,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1932
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1932 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4250 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1932 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1932 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1932 A на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Германия 1 рейхспфенниг 1932 A на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1932 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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