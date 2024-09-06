Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1931 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2320 проданному на аукционе H.D. Rauch за 17 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- cgb.fr (1)
- Gärtner (1)
- Rauch (1)
Где продать?
Для продажи 1 рейхспфенниг 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск