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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1931 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1931 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,591,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1931
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1931 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2320 проданному на аукционе H.D. Rauch за 17 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

Сохранность
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  • cgb.fr (1)
  • Gärtner (1)
  • Rauch (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1931 F на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1931 F на аукционе cgb.fr - October 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1931 F на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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