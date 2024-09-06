Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1930 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,412,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1930
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1930 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Rio de la Plata (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рейхспфенниг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск