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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1930 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1930 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1930 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,412,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1930 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1930 E на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1930 E на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1930 E на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1930 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1930 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1930 E на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1930 E на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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