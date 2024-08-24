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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1929 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1929 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1929 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,986,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1929
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1929 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1929 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1929 G на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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