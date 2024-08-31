1 рейхспфенниг 1929 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1929 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2013.

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