Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1929 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,170,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1929
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1929 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Где продать?
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