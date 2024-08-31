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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1929 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1929 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1929 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,170,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1929
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1929 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2013.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1929 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1929 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1929 A на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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